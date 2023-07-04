استمرار العدوان الإسرائيلي على “جنين” لليوم الثاني.. وارتفاع عدد الشهداء إلى 10 فلسطينيين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة جنين الفلسطينية شمال الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي؛ حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 10 فلسطينيين.

وقصفت القوات الإسرائيلية مدينة جنين بضربات بطائرات مسيرة أمس الإثنين، في واحدة من أكبر عمليات العدوان في الضفة الغربية منذ 21 عاما.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن شاباً استشهد برصاص قوات الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد شهداء العدوان المستمر على جنين إلى 10 شهداء و 105 جرحى.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال تواصل قصف جنين بالطائرات الحربية، ترافق مع ذلك إطلاق نار كثيف على منازل الفلسطينيين، وحملة اعتقالات واسعة.