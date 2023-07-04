الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين

عم الإضراب الشامل اليوم، كافة المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين ومخيمها، لليوم الثاني على التوالي، والذي أسفر عن استشهاد عشرة فلسطينيين وجرح العشرات.

ووفقاً لمصادر فلسطينية، فقد شمل الإضراب الشامل اليوم، كافة الجامعات والمؤسسات والبنوك، كما أغلقت المحال التجارية تضامناً مع مدينة جنين، التي تتعرض لعدوان غاشم، واستهداف لكافة مرافق الحياة فيها.

من جانبه حمل نادي الأسير الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسرى الجرحى، الذين اعتقلهم خلال العدوان على مدينة جنين.

في السياق ذاته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك العديد من نداءات الاستغاثة من داخل مخيم جنين، الذي تسمع فيه دوي انفجارات ناتجة عن القصف الإسرائيلي الذي لم تسلم منه المساجد والمنازل والبنية التحتية، وفق إعلان بلدية جنين.