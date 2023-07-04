600 ألف مستفيد من 20000 ساعة تطوعية بالمسجد النبوي

استفاد أكثر من 600 ألف حاج وزائر في المسجد النبوي، منذ 20 ألف ساعة عمل، بذلها 681 متطوعاً ومتطوعة، خلال شهر ذي الحجة الجاري.

وقالت الإدارة العامة للعمل التطوعي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي: إن المتطوعين الذين يمثّلون 7 جهات حكومية قدّموا أعمالهم ضمن 17 خدمة تطوعية في مجال الخدمات الإرشادية والصحية والإسعافية، ونقل الحالات الطارئة للمستشفيات.

وشملت الأعمال التعاون مع فرق التطوع بالدفاع المدني لتقديم الخدمات التي تعنى بسلامة الزوار وتنظيم الحشودـ والإشراف على آلية تقديم الأعمال التطوعية التي تشمل توزيع وجبات الإفطار, وتنظيم الحشود، وخدمة كبار السن، والمساندة في تقديم الخدمات الإسعافية.