“داخل فندق”.. تقرير إيراني يكشف آخر استعدادات فتح السفارة السعودية في طهران

كشف تقرير صحفي إيراني عن آخر الاستعدادات لإعادة فتح السفارة السعودية في طهران.

وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية أنه "وفقاً للجهود والإجراءات التي تتخذها السلطات الإيرانية والسعودية، من المحتمل أن تبدأ السفارة السعودية في إيران أنشطتها قريباً".

وأضافت: "تم حجز طابقين من فندق (اسبيناس بالاس) من قبل السفارة السعودية في طهران، علماً بأن أحدهما سيكون مخصصاً لأعضاء السفارة".

وواصلت: "المعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال المكتبية والأنشطة العادية للسفارة السعودية في طهران ستنقل إلى هذا الفندق".

وعن آلية عمل السفارة من داخل الفندق، قال موظف: "سيام تخصيص باب ومصعد لزوار السفارة، وكذلك سيكون هناك مسار مخصص لهم، بعيد عن مسارات نزلاء الفندق".

ومن المنتظر أن تعمل السفارة السعودية في طهران من هذا الفندق لفترة من الوقت، لحين إعادة افتتاح مقر رسمي، وفق التقرير.

وفي 6 يونيو الحالي، أعادت إيران افتتاح سفارتها في الرياض، بعد 3 أشهر من اتفاق البلدين بوساطة صينية على إنهاء خلاف دبلوماسي دام 7 سنوات.