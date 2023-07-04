مصر.. جدل على منصات التواصل بعد تسريب مقطع فيديو لدهس مواطن لعائلة في إحدى أحياء القاهرة الراقية

سادت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي عقب تسريب مقطع فيديو يظهر لحظة دهس مواطن لأسرة كاملة مما أسفر عن مقتل الأم لقيام طفل بخدش سيارة القاتل.

وتصدرت واقعة مأساوية منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية والتي راح ضحيتها أم بريئة، وأصيب أطفالها الثلاثة وزوجها، وانتشرت روايات عديدة عن أسباب وقوع «حادث مدينتي» وكواليسه.

ففي إحدى المجمعات السكنية الراقية الكائنة بمنطقة التجمع الأول، وقع حادث مروع، حيث دهس أحد سكان التجمع السكني الراقي أسرة كاملة عن عمد، ما نتج عنه مصرع الأم وتعمل صيدلانية، بينما أصيب الأطفال الثلاثة والزوج وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعن أسباب وقوع حادث مدينتي، قال شهود عيان، إن الطفل ياسين، كان يقود «اسكوتر» وخدش سيارة عن طريق الخطأ حال لهوه، حينها ذهب إلى والده ليخبره عما ارتكب، فكان رد فعل الأب أن اصطحب أطفاله ليذهب إلى مالك السيارة ليتكفل بإصلاحها.