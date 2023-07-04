سر «عبوة غامضة» تسببت في إخلاء البيت الأبيض

تسببت عبوة غامضة تحتوي على مسحوق أبيض في إخلاء البيت الأبيض مؤقتاً، مساء أمس الإثنين.

وقالت وكالة الخدمة السرية الأمريكية، المسؤولة عن أمن الرئيس والبيت الأبيض، إنها اكتشفت «عنصراً غير معروف» في المبنى، فاتخذت على الفور إجراءات احترازية لتطهير المنطقة.

وبحسب ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، فإن هذا «العنصر» عبارة عن عبوة مشبوهة تحتوي على مسحوق أبيض، تبين بعد الفحص أنها تحتوي على مادة «الكوكايين» المخدرة.

ولم تحدد وكالة الخدمة السرية الأمريكية مكان العثور على العبوة بالضبط، أو من تركها هناك.

ولم تكشف أيضاً عن كمية «الكوكايين» التي تم اكتشافها، أو ما إذا كانت تشكل أي تهديد للرئيس أو موظفيه.

وأثر الإخلاء المؤقت للبيت الأبيض على عدة مناطق محيطة، وتسبب في إغلاق عدة طرق قريبة، الأمر الذي تسبب في اضطرابات بحركة المرور.

وبعد التأكد من عدم وجود تهديد آخر، أعيد فتح هذه الطرق من جديد، واستأنف البيت الأبيض عمله بشكل طبيعي.