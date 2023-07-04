خلال إجازة العيد.. مصادرة ربع طن أغذية غير صالحة للاستهلاك في الجوف

نفذت الفرق الميدانية في أمانة منطقة الجوف 1143 جولة للرقابة الصحية، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، أسفرت عن إغلاق 79 منشأة.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة الجوف، عمر بن عبدالعزيز الحموان، إن الإدارات الخدمية واصلت أعمالها خلال عطلة العيد، والتي تضمنت رفع أكثر من 5 آلاف طن من النفايات، وإغلاق إدارة الرقابة الصحية 195 بلاغًا، إلى جانب مصادرة 250 كجم من الأغذية غير صالحة للاستهلاك.

وأضاف "الحموان": "إدارة صيانة الطرق والمرافق أنهت سفلتة 5740 مترًا مربعًا، ورصف 3645 مترًا مربعًا، بينما أنجزت إدارة الرخص المهنية 298 رخصة تجارية و 547 عملية تجديد، واستخدمت الإدارة العامة للإصحاح البيئي قرابة 12 ألف لتر من المعقمات و 1170 لترًا من الرذاذ المتناهي خلال أعمال الرش والتطهير".

وشملت أعمال إدارة صيانة الكهرباء والإنارة صيانة 52 متنزهًا و 2465 وحدة إنارة، و 162 مجسمًا.

فيما رفعت إدارة النظافة 1501 طنًا من مخلفات الذبائح و 3555 مترًا مكعبًا من مخلفات الهدم، بجانب تطهير 543 موقعًا.

وأصدرت الأمانة 27 رخصة للبناء، فيما نفذ مختبر سلامة الأغذية 18 جولة جرى خلالها فحص 120 عينة.