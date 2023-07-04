“طالبان” تُغلق صالونات التجميل النسائية في أفغانستان

قررت حكومة "طالبان" إغلاق صالونات التجميل النسائية في العاصمة الأفغانية كابول والمناطق الأخرى من البلاد، مع حظر عملها بشكل نهائي.

ونشرت وكالة «سبوتنيك» الروسية رسالة صادرة من وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأفغانية إلى بلدية كابل، جاء فيها: «يُحظر على صالونات التجميل النسائية على مستوى مدينة كابل ومحافظات الدولة العمل، ويتم التوقف عن إصدار التراخيص، أما الاتفاقات والتراخيص الصادرة سابقا فتعتبر لاغية».

ونقلت الوكالة عن صاحبة أحد صالونات التجميل: «رجالنا بدون عمل. وعندما لا يستطيع الرجل رعاية أسرته، تضطر النساء للعمل في هذه الصالونات ... ماذا سنفعل وكيف سنعيش إذا أغلقت صالونات التجميل؟».

وشددت صاحبة صالون آخر على أنه «يجب على السلطات الأفغانية أن توفر وظائف للرجال حتى لا تضطر النساء إلى العمل خارج المنزل».

وفي يناير الماضي، حددت الحكومة الأفغانية التي شكلتها «طالبان» مهلة 10 أيام لإغلاق صالونات التجميل النسائية في البلاد، ومنعت النساء من العمل في مراكز التسوق، لكن محمد سهيل شاهين، ممثل المكتب السياسي للحركة، قال في وقت لاحق إن «هذه معلومات غير موثوقة».