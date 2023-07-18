أكثر من 6.5 مليون مستفيد من الخدمات الميدانية بالمسجد النبوي في أسبوع

قالت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إن أكثر من 6.5 مليون مصلٍّ استفادوا من الخدمات الميدانية التي تقدمها مختلف الإدارات، في الفترة من 21 إلى 28 من شهر ذي الحجة الجاري.

وأوضحت وكالة شؤون المجلس النبوي في تقريرها الأسبوعي، الذي نشره حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أن 6,500,932 مصلياً أدوا الصلاة في المسجد النبوي الشريف في الفترة المذكورة، خلال الصلوات الخمس.

دروس علمية بالمسجد النبوي

وأشارت إلى حضور 50,115 مستفيداً الدروس العلمية التي قدمها طلبة العلم في المجالات الفقهية والتوعوية، فيما استفاد 102,030 شخصاً من جنسيات مختلفة من خدمات التوعية الميدانية.

وفيما يتعلق بخدمات الإرشاد الديني، فقد استفاد منها 18,496 شخصاً، بالإضافة إلى 8,229 زائراً قُدمت لهم خدمات الإرشاد عبر الرقم الموحد وقنوات التواصل المختلفة.

خدمات متنوعة

وأوضحت وكالة شؤون المجلس النبوي أن الخدمات شملت تنظيم الدخول إلى المواجهة الشريفة، والصلاة في الروضة الشريفة، وقد بلغ عدد من تشرفوا بالسلام على الرسول الكريم وصاحبيه 486,830 زائراً، فيما أدى 140,442 زائراً الصلاة في الروضة الشريفة، فضلاً عن 133,648 زائرة خلال الأوقات المخصصة لهن.

وفيما يخص الخدمات الإرشادية والمكانية وخدمة الترجمة الفورية وتوفير العربات والكراسي المتحركة، فقد استفاد منها 26,504 مصلين من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في المواقع المخصّصة لهم داخل المسجد النبوي، في الوقت الذي استفاد فيه 159,914 زائراً من كبار السن من خدمات التنقل بالعربات الكهربائية والكراسي المتحركة بين الساحات وأبواب المسجد النبوي الشريف.

معرض عمارة المسجد النبوي

في غضون ذلك، زار 4,312 شخصاً معرض عمارة المسجد النبوي خلال الفترة ذاتها،لمشاهدة مراحل بناء الحرمين الشريفين وتوسعتهما، والجهود المقدمة لرعاية قاصديهما، بينما زار 17,047 شخصاً مكتبة المسجد النبوي، كما تم توزيع إهداءات مختلفة بلغ عددها 92,501 على مختلف الزائرين.

ووزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 62,544 عبوة ماء زمزم و117,712 وجبة إفطار صائم خلال وقت الإفطار داخل ساحات المسجد النبوي الشريف.