“الشؤون الإسلامية” تكرّم حفظة القرآن الكريم في سريلانكا

كرّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، الإثنين، حفظة القرآن الكريم في جمهورية سريلانكا.

وبلغ مجموع الجوائز في مسابقة القرآن الكريم التي نظمتها الوزارة للمرة الأولى في جمهورية سريلانكا، بالتنسيق مع سفارة المملكة والتعاون مع وزارة الأديان ممثلة في إدارة الشؤون الدينية الإسلامية، 180 ألف ريال.

1500 متسابق

وبلغ عدد المتسابقين 1500 شخص، وصل منهم 240 متسابقاً إلى التصفيات النهائية، فيما تم تكريم الفائزين وتسليم الهدايا والدروع التذكارية لهم، في الحفل الختامي للمسابقة الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس.

وشهد الحفل تقديم عرض مرئي لإنجازات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، واستعراض أبرز الجهود التي يقوم بها المجمع من طباعة القرآن الكريم، وترجمة معانيه إلى لغات متعددة، ونشره حول العالم.

أقامت #وزارة_الشؤون_الإسلامية والدعوة والإرشاد، الحفل الختامي لتكريم الفائزين والفائزات في مسابقة القرآن الكريم الأولى بجمهورية سريلانكا، التي نظمتها الوزارة بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية سريلانكا بالتعاون وزارة الأديان ممثلة بإدارة الشؤون الدينية الإسلامية… pic.twitter.com/hO2hpRiMwf — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) July 18, 2023

دعم المسابقات القرآنية

من جانبه، رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سريلانكا خالد بن حمود القحطاني، خلال كلمته بالحفل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على جهودهما الكبيرة في خدمة المسلمين بالعالم، ومنها دعم المسابقات القرآنية، التي تُعد مسابقة حفظ القرآن الكريم في سريلانكا مثالاً على هذا الدعم.

وأشار "القحطاني" إلى أن المسابقة تهدف إلى تحفيز الأجيال للعناية بكتاب الله وغرس قيمه في نفوسهم.

فيما قال رئيس البرلمان السريلانكي ماهيندا يابا أبيواردانا، إن المسابقة بمثابة تشجيع للمجتمع المسلم بشكل عام، وأبنائه بشكل خاص، لربط حياتهم بالقرآن الكريم.

ولفت إلى أن حكومة سريلانكا تبدي ترحيبها بمثل هذه المبادرات التي تربط المسلم بدينه وتعاليمه المعتدلة لتعيش الإنسانية بسلام، منوهاً بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، والصداقة الوثيقة التي تربط شعبيهما.

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