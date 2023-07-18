“التعاون الخليجي” يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع دول آسيا الوسطى

رحب مجلس التعاون الخليجي، بالقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقرر انعقادهما في جدة في التاسع عشر من يوليو 2023.

وأكد المجلس في بيان له، أن القمة مع دول آسيا الوسطى تهدف إلى تعزيز العلاقات، مع إيجاد نوع من الشراكة وتطوير الآليات، لضمان استدامة التشاور والحوار.

ويشارك قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في اللقاء التشاوري الثامن عشر، المقرر انعقاده غدًا الأربعاء بمدينة جدة.

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