الرئيس التركي يغادر جدة بعد زيارة رسمية للمملكة

غادر جدة اليوم, الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب زيارة رسمية للمملكة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية (الوزير المرافق)، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا محمد الحربي.

كما كان في مراسم توديعه كل من سفير تركيا لدى المملكة فاتح أولو صوي، ومدير المراسم الملكية بمكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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