بطولة الرياض ماسترز تعود بمجموع جوائز يبلغ 15 مليون دولار

في أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، تقام بطولة الرياض ماسترز في Dota2 للعام الثاني على التوالي، ضمن منافسات النخبة الخاصة بموسم الجيمرز "أرض الأبطال".

ويبلغ مجموع الجوائز المالية لبطولة الرياض ماسترز 15 مليون دولار، وهو الأكبر في روزنامة عام 2023م في بطولات اللعبة الإستراتيجية الشهيرة.

وستحتضن Esport Arena في بوليفارد رياض سيتي، مجريات البطولة التي يشارك فيها نخبة الفرق العالمية وأشهر محترفي Dota2.

وتستمر منافسات البطولة 12 يومًا ابتداءً من 19 يوليو الجاري حتى 30 يوليو.

جوائز الرياض ماسترز

وسيحصل الفريق الذي يحقق لقب البطولة على الكأس وجائزة المركز الأول البالغة 5 ملايين دولار، وسيحصل الفريق الوصيف على مبلغ 2,5 مليون دولار.

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فيما سيحصل الفريق الذي سيحل في المركز الثالث على 1,7 مليون دولار، وسيكون مبلغ 1,2 مليون دولار من نصيب صاحب المركز الرابع.

نظام بطولة الرياض ماسترز

وستنقسم الفرق إلى مجموعتين؛ كل مجموعة تضم 6 فرق، يتأهل منها أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بشكل مباشر لمرحلة المجموعات المقبلة، ويتنافس البقية لحجز مقعدهم من خلال مواجهات إقصائية يتأهل منها 4 فرق فقط.

وتقام بعدها مرحلة المجموعات النهائية، حيث تضم كل مجموعة 8 فرق يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة بشكل مباشر.

في حين يتم إقصاء أصحاب المركزين السابع والثامن من البطولة،فيما تقوم الفرق المتبقية بلعب تصفيات إقصائية لتحديد المتأهلين.