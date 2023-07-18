السديس يسلم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام

سلّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساء اليوم الثلاثاء، كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي.

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تم ذلك بحضور قيادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال إقامة مراسم التسليم بمقر مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة.

جرى التوقيع على محاضر الاستلام والتسليم بين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكبير سدنة بيت الله الحرام، خلال الحفل الذي أقامته الرئاسة بالمجمع، تمهيداً لاستبدال ثوب الكعبة المشرفة غرة محرم ١٤٤٥هـ.