أبها يتعاقد مع القميزي وآل عقيل

أعلن نادي أبها تعاقده مع صالح القميزي ويوسف آل عقيل لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

ووفقًا لحساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، فإن إدارة نادي أبها وقعت عقدًا احترافيًا مع القميزي وآل عقيل حتى 2025 مع أفضلية التجديد.

جرت مراسم التوقيع مع اللاعبين بمقر معسكر الفريق في تركيا بحضور نائب رئيس النادي فهد آل مفرح.

أصبح القميزي وآل عقيل ثالث ورابع صفقات أبها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع محمد ناجي ومشعل المطيري.

ثاني محطة احترافية لـ آل عقيل

يجيد يوسف آل عقيل الذي يبلغ من العمر 26 عامًا اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وبدأت محطة آل عقيل الاحترافية من نادي نجران قبل الانتقال لأبها.

164 مباراة للقميزي بدوري روشن

فيما لعب القميزي البالغ من العمر 31 عامًا في مركز الظهير الأيمن سابقًا مع أندية الشباب والاتحاد والاتفاق والفيصلي.

وشارك القميزي مع هذه الأندية في 164 مباراة بدوري روشن السعودي، وأحرز هدفا، وصنع 7.

كما سبق له خوض 14 مباراة مع الاتحاد والشباب والفيصلي في دوري أبطال آسيا.