مكافحة الفساد: التحقيق مع 213 وتوقيف 65 و5 وزارات في القائمة

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، مباشرة عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي الحجة 1444ه.

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وأوضحت الهيئة أنها نفذت 2230 جولة رقابية وحقّقت مع 213، وبلغ عدد الموقوفين 65 متهمًا؛ موضحة أن منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

كما أضافت الهيئة أن التحقيق شمل جهات عدة، منها: وزارات الداخلية والحرس والوطني والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان".

ووفق الهيئة، تنوّعت الجرائم ما بين الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

وكانت الهيئة أعلنت مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رمضان 1444هـ

وقالت الهيئة في بيان: "بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر رمضان 1444هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (1612) جولة رقابية، والتحقيق مع (131) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإيقاف (74) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).

وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

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