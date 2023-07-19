تحديث أنظمة عمل منصة “أبشر” الجمعة

تجري منصة "أبشر" الإلكترونية، التابعة لوزارة الداخلية، تحديثات مجدولة مسبقًا لأنظمتها؛ وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يوليو 2023 بدءًا من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 10 صباحًا.

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يأتي ذلك ضمن أهداف المنصة الساعية إلى توفير تجربة متميزة تتيح للمستخدمين سهولة وسرعة تنفيذ الخدمات بكفاءة عالية.

ودعت "منصة أبشر" المستفيدين إلى إتمام إنجاز وتنفيذ خدماتهم بوقتٍ كافٍ قبل الموعد المحدد لتحديث الأنظمة والخدمات التي تجاوزت أكثر من 350 خدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وكان مدير الأمن العام الفريق، محمد بن عبدالله البسامي، أعلن في نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام، التي يمكن إتمامها عبر منصة أبشر.

وشملت الخدمات المدشنة ما يلي:

خدمة الاعتراض على الحوادث المرورية المتاحة عبر (أبشر أفراد).

خدمة التنازل عن الحوادث المرورية المتاحة عبر (أبشر أفراد).

خدمة نقل ملكية السلاح المتاحة عبر (أبشر أفراد).

خدمة التحقق من صلاحية شهادة خلو السوابق الإلكترونية المتاحة عبر (أبشر حكومة).

خدمة إصدار رخصة قيادة المتاحة عبر (أبشر أفراد).

إضافة إلى خدمات الدراجات الآلية المتاحة عبر (أبشر أعمال - تم).

خدمة تصاريح أعمال الطرق المتاحة عبر (أبشر أعمال - بوابة أمن).

ويأتي تدشين الخدمات؛ امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في تمكين التحول الرقمي، واستمرارًا لجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بهدف توفير الوقت والجهد، وتمكّن المستفيدين من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.

كما حثت المنصة المواطنين على إنهاء إجراءات إصدار وتجديد جوازات سفرهم قبل الإجازة بفترة كافية.

وأطلقت المديرية العامة للجوازات وأبشر الإلكترونية، حملة توعوية بعنوان "أنجز وأجّز" من أجل تنفيذ عمليتي الإصدار والتجديد على المنصة، مع إمكانية إيصال جواز السفر الإلكتروني عن طريق الناقل البريدي إلى العنوان الوطني المسجل في المنصة.

وأكدت المنصة أن سداد رسوم إصدار أو تجديد الجواز متاح بسهولة ويسر عبر قنوات السداد البنكية في أبشر، وللاستفادة من الخدمة الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمة المدفوعات الحكومية من قائمة الخدمات ثم اختيار دفع رسوم جديدة وتحديد قطاع الجوازات في تفاصيل السداد ثم اختيار الخدمة المراد تنفيذها (إصدار جواز سفر، تجديد جواز سفر) ثم اختيار المستفيد وتحديد مدة جواز السفر، واختيار طريقة الدفع، وفي حال وجود مخالفات مرورية يتم سدادها عن طريق قنوات البنوك المحلية.