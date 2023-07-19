الرئاسة الأوكرانية: روسيا قصفت عمدا مخازن الحبوب بموانيء أوديسا

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن روسيا قصفت عمدًا مستودعات ومخازن الحبوب في ميناء أوديسا.

وأفادت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية، أن مستودعات الحبوب في أحد موانئ أوديسا جنوب غرب أوكرانيا؛ قد تضررت بشكل كبير نتيجة الرد الروسي على قصف جسر مؤد إلى شبه جزيرة القرم، بزوارق مسيرات بحرية، أمس الإثنين.

وقالت القيادة في بيان لها عبر موقع فيسبوك، إن صواريخ أونيكس وخا-22 التي أُطلقت على الميناء، أصاب محطتي الحبوب والنفط، وألحقت أضرارا بالخزانات ومعدات التحميل.

من جهتها، أكدت سلطات القرم، اليوم الأربعاء، استمرار الانفجارات بميدان التدريب العسكري المحترق في شبه الجزيرة.