بدء التقديم في الجامعة السعودية الإلكترونية للعام الجامعي الجديد

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، اليوم الاربعاء، بدء استقبال طلبات الالتحاق في برامج البكالوريوس، للعام الجامعي 1445 هـ، لخريجي وخريجات الثانوية العامة وما يعادلها، بغض النظر عن سنة التخرج والعمر.

وأوضحت الجامعة، أن استقبال طلبات الالتحاق مستمر حتى يوم الأحد 12 محرم 1445 هـ الموافق 30 يوليو 2023م، مشيرة إلى أن الدراسة متاحة في فروعها بالرياض والدمام وجدة، والمدينة المنورة والقصيم وحائل، وتبوك وينبع والجبيل والأحساء، وأبها وجازان ونجران.

ونوهت الجامعة، عن توفير عدد من التخصصات النوعية، التي تدعم احتياجات سوق العمل والتنمية الشاملة، وهي:

إدارة الأعمال، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، المالية، تقنية المعلومات، علوم الحاسب، علوم البيانات، الصحة العامة، المعلوماتية الصحية، اللغة الإنجليزية والترجمة، القانون، الإعلام الرقمي.

ودعت الجامعة السعودية الإلكترونية، الراغبين في التقديم، إلى زيارة بوابة القبول الإلكتروني للجامعة عبر الرابط: https://admission.seu.edu.sa/

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