“التعاون الإسلامي” يدعو الغرفة الإسلامية إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الغرفة الإسلامية وأعضاء مجلس إدارتها إلى التركيز على برامج محددة في المجالات ذات الأولوية في الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والرقمنة، والاستثمار، والسياحة في عامي 2023 و2024.

وخلال الاجتماع الـ 35 لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، الذي عُقد في باكو، بجمهورية أذربيجان، أمس الثلاثاء، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن دور الغرفة الإسلامية ومجلسها مهم، لتحقيق الانتعاش الاقتصادي للدول الأعضاء في المنظمة.

وشدد طه، على دور الغرفة في تعزيز التجارة والاستثمار البيني، والزراعة، والتنمية الريفية، والأمن الغذائي، والسياحة، والخدمات المالية الإسلامية، وتطوير البنية التحتية، وتشغيل النساء والشباب، مما يسهم بشكل كبير في مهمة ورؤية المنظمة ورفاه شعوبها.

وحث الأمين العام أعضاء مجلس إدارة الغرفة الإسلامية، على مراجعة واعتماد مختلف البرامج والمشاريع ذات الصلة بالزراعة، بالإضافة إلى التوصيات التي سيتم تقديمها إلى المؤتمر الوزاري الـ 9 لمنظمة التعاون الإسلامي، حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي سيعقد في الدوحة، يومي 1 و2 أكتوبر 2023.

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