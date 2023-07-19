ولي عهد الكويت يصل إلى جدة

وصل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت, إلى جدة اليوم، للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون، لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي, والأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وأمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري ، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.