رابطة دوري المحترفين تقيم دورة مراقبي ومنسقي المباريات

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الأربعاء، إقامة دورة لمراقبي ومنسقي المباريات المستجدين، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2023.

وأكد المهندس سلمان بن محمد النمشان مدير إدارة المراقبين وتشغيل المباريات، بأن إقامة مثل هذه الدورات يأتي من ضمن مبادرات الرابطة لدعم الكوادر الوطنية الشابة وتطويرها، وتخريج جيل جديد من مراقبي ومنسقي المباريات.

شروط الالتحاق بدورة دورة مراقبي ومنسقي المباريات

وحددت إدارة المراقبين وتشغيل المباريات في الرابطة الشروط الواجب توافرها في الراغبين بالالتحاق في الدورة وهي:

- أن يكون عمر المتقدم من 25 إلى 45 سنة.

- أن يكون المتقدم جامعي إلى جانب الإلمام التام باللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

- إجادة التعامل مع الكمبيوتر والبرامج ذات العلاقة. إضافة إلى الإلمام بقوانين ولوائح كرة القدم.

- يجب على المتقدم ألا يكون حكمًا عاملًا في لجنة الحكام ولا منتسبًا لأي نادي لاعبًا أو إداريًا أو فنيًا.

- علمًا بأن الإنضمام للدورة غير ملزم لرابطة الدوري السعودي للمحترفين بتكليف مجتازي الدورة في المباريات.

علمًا بأن آخر موعد للتسجيل هو تاريخ يوم 23 يوليو.