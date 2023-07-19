الهلال لا يستسلم في صفقة لوكاكو

كشفت تقارير صحفية، الأربعاء، عن عدم استسلام نادي الهلال في مفاوضات التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب الصحفي الإيطالي المختص في شؤون الانتقالات فابريزيو رومانو، عبر حسابه على تويتر، فإن الهلال ما يزال مهتمًا بصفقة لوكاكو، ويعمل حاليًا على تجهيز عرض جديد.

وتابع: "لكنه ينتظر ما سوف تسفر عنه المفاوضات الجارية بين اللاعب ونادي يوفنتوس".

رغبة لوكاكو الأولى البقاء في أوروبا

وأوضح رومانو، أن رغبة لوكاكو الأولى البقاء في أوروبا، لكن الهلال سيراقب تطورات المفاوضات بين يوفنتوس والمهاجم البلجيكي حال فشلها من أجل محاولة ضمه.

وكان لوكاكو قد رفض عرضين سابقين من الهلال السعودي، لكن ضم رأس حربة يعد أحد أولويات الزعيم هذا الصيف، بعد التخلي عن خدمات النيجيري أوديون إيجالو.

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ويواصل الهلال التفاوض على جبهتين من أجل تأمين صفقة جديدة لدعم الهجوم، إذ ما يزال في مفاوضات "معقدة" أيضا، مع نادي فولهام الإنجليزي لضم هدافه الصربي ألكسندر متروفيتش.

الهلال يستهدف جناح ليفربول

في سياق أخر كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول الإنجليزي.

وذكرت شبكة "ذا أثلتيك" البريطانية، أن الهلال مستعد لدفع مبلغ 50 مليون يورو من أجل التعاقد مع دياز، الذي انضم إلى النادي الإنجليزي قبل 18 شهرًا فقط.

وأوضح التقرير أن نادي ليفربول ينوي رفض أي عروض للاعب، ولا يريد بيع أحد لاعبيه الأساسيين في خط الهجوم.

وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مهتم بخطوة الانتقال إلى السعودية.