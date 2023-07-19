ممثل ملك البحرين: استضافة المملكة للقمة الخليجية تعزز التعاون المشترك

أشاد الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، الممثل الشخصي لملك البحرين، بالدور الفاعل الذي تقوم به المملكة لتعزيز الجهود وتكريس التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع الدول الصديقة، لما فيه تحقيق آمال وطموحات دول وشعوب المنطقة.

القمة الخليجية

وفي تصريح لدى وصوله إلى جدة، للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، أعرب الممثل الشخصي لملك البحرين عن بالغ التقدير للمملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبًا، على استضافة هذه اللقاءات الأخوية البناءة، التي تأتي تأكيدًا لحرص قيادة المملكة على تعزيز التواصل والترابط وترسيخ الشراكة الطموحة، وتكريس القيم والروابط التاريخية العميقة والمصالح المتبادلة، والتعاون البنَّاء على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وفي شتى المجالات.

كما أعرب الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، عن تمنياته بأن تكلل الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ لما فيه الخير والنفع لشعوبنا كافة، وضمانًا لمستقبل أفضل لشعوب العالم أجمع.

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