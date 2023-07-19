ولي العهد يستقبل رؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى الخمس C5، الذي قدموا إلى جدة للمشاركة في قمتهم الأولى، التي انطلقت اليوم، لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

ولي العهد يستقبل المشاركين في القمة

ومنذ مساء أمس، الثلاثاء، بدأ القادة في التوافد على جدة، إذ وصل كل من إمام علي رحمان رئيس طاجيكستان، وشوكت ميرضيائييف رئيس أوزبكستان، وصادير جباروف رئيس قرغيزستان، وقاسم جومارت توقاييف رئيس كازاخستان، وسردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان، بالإضافة إلى أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان.

#فيديو | نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين.. سمو #ولي_العهد يستقبل قادة الدول المشاركين في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى.#القمة_الخليجية_مع_C5#واس pic.twitter.com/eP9rqRUfi9 — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 19, 2023

ووصل الأربعاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي، والشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين.

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