3290 مستفيدا.. مركز الملك سلمان يوزع 470 سلة غذائية لمتضرري فيضانات باكستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 470 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في منطقة جعفر آباد بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.290 فردًا.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.



مصرع 11 شخصًا جرّاء هطول أمطار غزيرة

ولقى 11 عاملا على الأقل مصرعهم وأصيب 5 آخرون اليوم الأربعاء عندما انهار جدار بعد هطول أمطار موسمية غزيرة بالقرب من العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وفق ما ذكر مصدر في الادارة المحلية.

وانهار الجدار فوق العمال بينما كانوا نائمين في خيامهم التي نُصبت بالقرب من جسر كانوا يبنونه.

وقال نيهيل حفيظ المسؤول الاداري المحلي لوكالة فرانس برس "تم حتى الآن انتشال جثث 11 عاملا واصيب خمسة في الحادث".

انهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الموسمي

ولقي ما لا يقل عن 60 شخصًا جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الموسمية التي اجتاحت باكستان أواخر يونيو.

تحاول باكستان التعافي من الفيضانات المدمرة التي غمرت ثلث مساحة البلاد وتضرر منها أكثر من 33 مليون نسمة وأودت بحياة أكثر من 1700 شخص.

ويعتبر موسم الأمطار الذي يستمر عادة من يونيو إلى سبتمبر أساسيا لريّ المزروعات وإعادة تشكل موارد المياه في شبه القارة الهندية التي تتغذى بنسبة 70 إلى 80 % من الأمطار السنوية.