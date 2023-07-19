ولي العهد: تحديات العالم تستلزم التعاون لتحقيق الاستقرار في المنطقة

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم الأربعاء، إن التحديات التي يواجهها العالم تستلزم بذل جميع الجهود للتعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا.

وأضاف ولي العهد، في كلمته لافتتاح أعمال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى التي انعقدت في جدة اليوم: "يسرني نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أن أرحب بكم في بلدكم الثاني، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا في قمتنا الأولى لما فيه خير لدولنا".

كلمة ولي العهد في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى

وكان ولي العهد قد استقبل قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى الخمس C5، الذي قدموا إلى جدة للمشاركة في قمتهم الأولى، التي انطلقت لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

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وتابع ولي العهد في كلمته، إن القمة تأتي امتداداً للروابط بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى، لافتاً إلى أنها تستهدف تأسيس انطلاقة واعدة "تستند على ما نمتلكه من إرث تاريخي وإمكانيات ونمو اقتصادي".

"آفاق جديدة للتعاون المشترك"

وذكر ولي العهد أن الناتج المحلي للدول المشاركة في القمة يبلغ 2.3 تريليون دولار، مؤكداً: "نتطلع للعمل معاً لفتح آفاق جديدة للاستفادة من الفرص المتاحة".

في سياق متصل، شدد الأمير محمد بن سلمان على أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فيما ثمّن إعلان دول وسط آسيا دعم استضافة السعودية لـ"معرض إكسبو 2030" في الرياض.

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