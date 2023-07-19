ولي العهد يعلن اعتماد البيان الختامي للقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اعتماد البيان الختامي للقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

وأضاف سمو ولي العهد، «أٌعلن اعتماد البيان الختامي لمشروع قرار خطة العمل المشتركة لمجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى عام 2023 إلى عام 2027».

وتابع، «يطيب لنا في ختام أعمال القمة الأولى أن نتقدم بالشكر الجزيل لمشاركتكم وجهودكم المبذولة لإنجاح هذه القمة».

ونيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اليوم، اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان سمو ولي العهد في استقبال أصحاب السمو لدى وصولهم مقر انعقاد اللقاء التشاوري.