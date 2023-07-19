على هامش القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.. ولي العهد يلتقي رئيس تركمانستان

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان، على هامش القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، التي انعقدت بجدة اليوم.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات.

ولي العهد يلتقي رئيس تركمانستان

وحضر اللقاء الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضر اللقاء وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان سعيد بن عثمان سويعد، والوفد الرسمي لفخامة رئيس تركمانستان.

القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى

وكان ولي العهد قد استقبل قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى الخمس C5، الذي قدموا إلى جدة للمشاركة في قمتهم الأولى، التي انطلقت لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

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ومنذ مساء أمس، الثلاثاء، بدأ القادة في التوافد على جدة، إذ وصل كل من إمام علي رحمان رئيس طاجيكستان، وشوكت ميرضيائييف رئيس أوزبكستان، وصادير جباروف رئيس قرغيزستان، وقاسم جومارت توقاييف رئيس كازاخستان، وسردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان، بالإضافة إلى أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان.

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