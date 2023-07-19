خلال 5 مراحل وبأكثر من 50 قطعة ذهبية.. الكعبة ترفل بالحرير

بكسوة سوداء لا شية فيها، متوجة بالزخرف، أستبدلت أقمشة الكعبة المشرفة، برداء حريري مرصع بخيوطٍ ذهبية، مزينة بـأكثر من 50 قطعة ذهبية، في مشهد يتكرر كل عام عند نهاية شهر ذو الحجة.

اللافت في الأمر ليس عملية تغيير كسوة الكعبة، بل صناعة ذلك الحرير المسجى على جسدها، فالأغلب ربما إنهم لا يعرفون تفاصيل استبدال الكسوة التي تمر بـ بمراحل متنوعة.

وقبل الحديث عن المراحل، فإن هذه الكسوة وحدها تنقل عن طريق أسطول يتكوّن من شاحنة خاصة من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة إلى المسجد الحرام، للحفاظ عليها من أي ضرر قد يطالها، فضلاً عن أن هذه الشاحنة جرى تعقيمها قبيل نقل الكسوة.

وفي المقابل، فإن مجمع الملك عبد العزيز يجهز سيارة احتياطية مرافقة للسيارة الرئيسة، و ورشة متنقلة مدعومة بالطاقم الفني، فضلاً عن حافلتين أخريتين لنقل الصناع والخياطيين.

وبالعودة إلى كسوة الكعبة، فإن المرحلة الأولى تبدأ بتحلية المياة، وربما يتسائل البعض ما علاقة هذا الأمر بـ كسوة الكعبة، غير أن واقع الأمر يشير إلى ضرورة ضبط درجة الحرارة المئوية للماء المستخدم في غسيل الحرير المُخصَّص لثوب الكعبة المشرفة، تليها تهيئة الماء المُحَلَّى وفق مواصفات ومعايير معينة لعملية صناعة الحرير.

وبعده على الفور، تبدأ مرحلة "المصبغة "، إذ يغسل الحرير في درجات حرارة عالية، لكي تزال الطبقة الشمعية الحافظة للحرير المعروفة بـ "السيرسين"، ليصبغ الحرير بعدها باللون الأسود وهو الثوب الخارجي للكعبة المشرفة، فضلاً عن صبغة خاصة بالحرير باللون الأخضر للكسوة الداخلية والحجرة النبوية.

وحينما تنتهي عملية غسل الحرير، يجفف بعد عملية الصباغة في مجففات خاصة، ليس الأمر باليسير كما يخيل للبعض فكسوة الكعبة عملية يبدو ظاهرها سهلاً لكنها صناعة مستقلة بحد ذاتها.

ففي كسوة كعبة هذا العام، بلغ عدد العاملون 114 صانعًا حرفيًّا متمكنًا ينتج 56 قطعة مذهبة للكعبة، إذ تجمع الأعمال بشكل يدوي، ويستغرق العمل على القطعة المذهبة الواحدة ما بين 60 إلى 120 يومًا، فضلاً عن كمية أسلاك الذهب والفضة المستخدمة في القطع المذهبة على كسوة الكعبة 120 كيلو جرامًا من الذهب، و 100 كيلو جرام من الفضة.

و لا يعتقد الكثيرون أن ذلك الحرير الأسود المنسدل على جسم الكعبة، يخضع إلى عملية اختبارات عدة، إذ تؤخذ عينات عشوائية من الحرير قبل وبعد الصبغة؛ للتحقُّق من الجودة عبر التأكد من مقاومة الثوب للعوامل المناخية وقوة الشد، ومطابقة الحرير المواصفات والمقاييس المعتمدة، والتأكد من مواصفات أسلاك الفضة والأسلاك الفضية المطلية بماء الذهب.

فيما تشهد المرحلة الرابعة "النسيج الآلي"، إذ تحول الخيوط الحريرية من شلل كونات "مكرات" بواسطة مكائن اللف الآلية، والكونات إلى سداية تضمُّ أكثرَ من 9900 خيطٍ للمتر الواحد من الحرير عن طريق آلة مخصصة "التسدية " وكذلك برم الخيوط في مكائن البرم بالعدد المطلوب لاستخدامها في مكائن النسيج .

في سياق هذه المراحل، تمر كسوة الكعبة با سمي بتركيب التسدية إما في مكينة نسج الحرير السادة لإنتاج قماش الحرير لطباعة الآيات القرآنية وتطريزها بأسلاك الذهب والفضة المستخدمة في الحزام لإنتاج ثوب الكعبة المشرفة المنقوش،أو تركيب خيوط التسدية في ماكينة القطن لإنتاج بطانة كسوة الكعبة المشرفة .

وتبدأ المرحلة الخامسة التي تتمثل في "الطباعة" لتثبيت قطع القماش الحرير السادة على قطعتي خشب بمقاسات مختلفة تسمى "المنسج" لتطبع عليها الآيات القرآنية بواسطة "السلك سكرين" لحزام الكعبة .

وبعدئذ، يجمع العاملون طاقات القماش المنقوش وتثبيت الآيات المذهبات عليها، وكذلك تجميع ستارة باب الكعبة المشرفة، ليزدان جسد الكعبة بكسوة جديدة .