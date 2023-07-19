عودة “واتساب” للعمل بعد عطل عالمي مفاجئ

ضرب عطل مفاجئ، مساء الأربعاء، تطبيق المراسلة الفورية واتساب".

واستمر العطل لأكثر من نصف ساعة، لم يتمكن خلالها المستخدمون من من إرسال الرسائل أو استقبالها عبر التطبيق المملوك لشركة "ميتا".

عطل مفاجئ يضرب "واتساب"

وبعدما واجه مستخدمو تطبيق "واتساب"، مشكلة في إرسال واستقبال الرسائل، عاد التطبيق للعمل.

ولم تصدر شركة "ميتا" المالكة لتطبيق "واتساب"، أي بيان أو توضيح بشأن العطل حتى الآن.

جدير بالذكر أن واتساب يُعد أحد أكثر منصات المراسلة شيوعاً حول العالم، فيما يقدر عدد مستخدميه بأكثر من ملياري مستخدم نشط على مستوى العالم.