فيرمينو يسجل.. الأهلي يفوز بـ18 هدفًا على فريق نمساوي (فيديو)

أمطر الأهلي شباك نظيره شتولفيلدان النمساوي بـ18 هدفًا دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما ضمن معسكر الفريق الأخضر المقام في النمسا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وجاء الفوز في أول مباراة ودية يخوضها الأهلي ضمن معسكره التدريبي في النمسا.

وشارك في المباراة الثنائي المنضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية البرازيلي روبرتو فيرمينو، والسنغالي إدوارد ميندي.

وسجل مراد خضري 6 أهداف، فيما أحرز كل من سميحان النابت وفهد الرشيدي 3 أهداف "هاتريك".

كما وضع فيرمينو بصمته وسجل هدفين، فيما سجل كل من علي الأسمري، ورياض بودبوز، وبندر الشمراني، وعبدالله المقرن هدفًا واحدًا.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بـ10 أهداف، قبل أن يضيف 8 أهداف في الشوط الثاني.

وبدأ الأهلي المباراة، بقيادة مدربه المؤقت يوسف عنبر، بتشكيل مكون من: إدوارد ميندي، علي مجرشي، فهد حمد، عبدالباسط هندي، إبراهيم الزبيدي، عبدالله عطيف، علي الأسمري، رياض بودبوز، فهد الرشيدي، سميحان النابت، روبيرتو فيرمينو.

من سجل أهداف في الأهلي أمام شتولفيدان النمساوي؟

1- روبرت فيرمينو (ركلة جزاء).. في الدقيقة 5.

2- رياض بودبوز.. في الدقيقة 8.

3- روبرتو فيرمينو.. في الدقيقة 14.

4- سميحان النابت.. في الدقيقة 16.

5- فهد الرشيدي.. في الدقيقة 20.

6- سميحان النابت.. في الدقيقة 25.

7- فهد الرشيدي.. في الدقيقة 27.

8- فهد الرشيدي.. في الدقيقة 30.

9- سميحان النابت.. في الدقيقة 33.

10- علي الأسمري.. في الدقيقة 38.

11- مراد خضري.. في الدقيقة 48.

12- مراد خضري.. في الدقيقة 51.

13- مراد خضري.. في الدقيقة 54.

14- مراد خضري.. في الدقيقة 57.

15- مراد خضري.. في الدقيقة 60.

16- بندري الشمراني.. في الدقيقة 63.

17- عبدالله المقرن.. في الدقيقة 68.

18- مراد خضري.. في الدقيقة 75.

الأهلي ينتظر مدربه الجديد

ومن المقرر أن يتعاقد الأهلي مع مدير فني جديد خلال الفترة القليلة المقبلة لقيادة الفريق الأخضر في الموسم الجديد.

ويعود الأهلي الموسم المقبل إلى الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى (دوري يلو) في الموسم الماضي.

ولن يشارك الأهلي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية)، حيث سيمثل السعودية في البطولة التي تقام على أراضي المملكة خلال الفترة من 27 يوليو حتى 12 أغسطس المقبل 4 أندية أخرى.

ويلعب الرباعي النصر، والهلال، والاتحاد، والشباب في البطولة العربية للأندية.