الإعلان عن نتائج قرعة كأس خادم الحرمين ومواعيد البطولة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نتائج قرعة دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الجديد 2023-2024، ومواعيد مباريات البطولة.

وأوقعت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين الهلال، حامل اللقب، في مواجهة الجبلين، فيما يلاقي النصر نظيره أحد في المدينة المنورة.

ويلعب الأهلي ضد العين، فيما يتقابل الاتحاد مع الخلود.

وتوج الهلال بلقب النسخة الماضية من البطولة 2022-2023 بعد فوزه على الوحدة في المباراة النهائية التي امتدت لركلات الترجيح.

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نتائج قرعة كأس خادم الحرمين كاملة

المباراة رقم 1: التعاون - القادسية.

المباراة رقم 2: العروبة - الوحدة.

المباراة رقم 3: ضمك - القيصومة.

المباراة رقم 4: الاتفاق - نادي جدة.

المباراة رقم 5: العين - الأهلي.

المباراة رقم 6: الرياض - الفيحاء.

المباراة رقم 7: الحزم - العربي.

المباراة رقم 8: الفيصلي - الطائي.

المباراة رقم 9: الخلود - الاتحاد.

المباراة رقم 10: أبها - هجر.

المباراة رقم 11: الشباب - الباطن.

المباراة رقم 12: الفتح - الأخدود.

المباراة رقم 13: الجبلين - الهلال.

المباراة رقم 14: الخليج - العدالة.

المباراة رقم 15: النجمة - الرائد.

المباراة رقم 16: أحد - النصر.

نسخة جديدة لـ #أغلى_الكؤوس 🌟 تُقام المبارايات خلال الفترة من 24-27 سبتمبر 📆

تعرف على نتائج قرعة دور الـ32 🏆👇 pic.twitter.com/SZoSGGkDv6 — كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) July 19, 2023

نظام بطولة كأس خادم الحرمين

ويشارك في بطولة كأس خادم الحرمين 32 فريقًا من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، ودوري الدرجة الأولى (دوري يلو).

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مستويين، حيث ضم المستوى الأول أندية دوري روشن في الموسم الماضي، وصاحبي المركزين الأول والثاني من دوري يلو في الموسم الماضي.

في المقابل، ضم المستوى الثاني بقية أندية دوري يلو للمحترفين في الموسم الماضي والأندية الهابطة من دوري روشن للمحترفين وبطل دوري الدرجة الثانية.

وتقام بطولة كأس خادم الحرمين بنظام خروج المغلوب بدءًا من دور الـ32 وحتى المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يسحب الاتحاد السعودي قرعة في كل دور من أدوار بطولة كأس خادم الحرمين.

آلية جديدة لـ #أغلى_الكؤوس 🌟🏆 32 ناديًا يتنافسون على اللقب 🔝🔥

من سيكون البطل ⁉️🤩 pic.twitter.com/kvaarjxWnj — كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) July 19, 2023

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين

دور الـ32: 24-27 سبتمبر 2023.

دور الـ16: 30-31 أكتوبر 2023.

الدور ربع النهائي: 11-12 ديسمبر 2023.

الدور نصف النهائي: 29-30 أبريل 2024.

الدور النهائي: يحدد في وقت لاحق.