الخارجية العراقية تدين اقتحام وحرق السفارة السويدية فى بغداد

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، اقتحام وحرق سفارة مملكة السويد لدى بغداد، فجر اليوم.

وأعربت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، عن أسفها الشديد لما حدث، مؤكدة أنها لن تتهاون في حماية البعثات الدبلوماسية وضمان أمنها، مشيرة إلى الجهات الأمنية المختصة؛ سوف تباشر تحقيقاتها العاجلة، بهدف كشف ملابسات الحادث والتعرف على هوية مرتكبي الواقعة، ومحاسبتهم وفق القانون.

وأكد البيان، أن الحادث يأتي في سياق الاعتداء على البعثات الدبلوماسية وتهديد أمنها، مطالبة الجميع بضبط النفس واحترام القانون.

اقتحام سفارة مملكة السويد

واقتحم مئات المحتجين السفارة السويدية في بغداد في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وأشعلوا فيها النيران، وذلك تنديدًا بسماح ستوكهولم لتجمع صغير بإحراق نسخة من المصحف والعلم العراقي.

وأظهرت مشاهد مصورة؛ تصاعد أعمدة النيران من مبنى السفارة السويدية في بغداد بعد أقل من ساعة على اقتحامها، من قبل حشود المحتجين وهم يرددون هتافات تدعو لنصرة القرآن الكريم.

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