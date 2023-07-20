ردود غامضة.. كيف تحدث كلوب ومسؤول الاتفاق عن صفقة هندرسون؟

يسيطر الغموض على ملف صفقة انتقال جوردان هندرسون، قائد ليفربول، إلى صفوف الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت التقارير الصحفية أن ستيفن جيراد، الذي عيّن مدربًا للاتفاق في وقت سابق من يوليو الجاري، طلب من إدارة ناديه التعاقد مع هندرسون لاعب ليفربول.

ووافق هندرسون على البنود الشخصية في تعاقده مع الاتفاق، لكن المفاوضات بين الناديين مستمرة منذ أكثر من أسبوع.

التقارير تؤكد حسم الصفقة

وحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي الخبير في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، فإن الصفقة حُسمت.

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وذكر رومانو أن ليفربول والاتفاق توصلا لاتفاق حول انتقال هندرسون إلى صفوف الفريق السعودي مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى بعض المتغيرات.

وأضاف أن هندرسون وافق على توقيع عقد لمدة 3 أعوام مع الاتفاق، وأن الناديين بصدد توقيع عقود الصفقة.

كلوب يرفض التأكيد

ورغم ذلك، يرفض يورجن كلوب، مدرب ليفربول، تأكيد انتقال هندرسون إلى صفوف الاتفاق، حيث جاء رده غامضًا.

وقال كلوب، في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو، عندما سئل عن مستقبل قائد الريدز، "ستكون هناك لحظة يمكننا فيها الحديث عن ذلك، لكن الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن هذا الملف".

مسؤول الاتفاق يراوغ

من جانبه، راوغ المصري حسام بدير، مدير قطاع تطوير الأعمال بنادي الاتفاق، عند سؤاله عن صفقة هندرسون.

وقال بدير، في تصريحات لقناة "المحور" المصرية، "لا يمكنني الحديث حاليًا عن هذه الصفقة، لأن النادي مازال يعمل على هذا الملف، كما أننا نعمل على عدة ملفات أخرى".

وعن التعاقد مع ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول كمدرب للفريق، علق "لا يخفى على أحد أن التعاقد مع ستيفن جيرارد هو واحد من أبرز التعاقدات التي تمت مؤخرًا في الدوري السعودي للمحترفين".

وأضاف "التعاقد مع جيرارد يقدم إضافة من الناحية التسويقية والإعلامية للاتفاق، وكزخم إعلامي كبير للدوري السعودي".