وزير الشؤون الإسلامية يلتقي رئيسة البرلمان بالجبل الأسود

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس، في مقر برلمان الجبل الأسود بالعاصمة بودغوريتشا، رئيسة البرلمان دانيلا تشوروفيتش.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وفق رؤية مشتركة تحترم التعددية الثقافية والدينية لدى الشعبين الصديقين، وتؤكد على مبادئ الاعتدال والوسطية، ونبذ الكراهية والعنف والتطرف ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله.

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