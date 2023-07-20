90 ألف مستفيد من الخدمات الطبية في مستشفى ينبع العام خلال 6 أشهر

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن تقديم الفرق الطبية في مستشفى ينبع العام خدمات طبية متكاملة لنحو 94,263 مراجعاً خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م.

وأشار تجمع المدينة الصحي إلى أن عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفى ينبع العام وصل إلى 38,956 مراجعاً، فيما استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى 55,307 مراجعين قُدمت لهم كافة الخدمات الطبية اللازمة في مختلف التخصصات الطبية التي تقدمها المستشفى.

وأوضح أن مستشفى ينبع العام أجرى 1609 عمليات جراحية خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، لافتًا إلى أنه قام بنحو 574 جلسة غسيل كلوي خلال النصف الأول من العام.

وذكر التجمع الصحي، أنه تم صرف 106,981 وصفة دوائية، وتم إجراء 25,732 في قسم الأشعة وفحص 293,416 عينة في مختبر المستشفى، فيما استفاد 1703 مراجعين من خدمات العلاج الطبيعي خلال النصف الأول من عام 2023م.