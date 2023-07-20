حدث تاريخي في افتتاح كأس العالم للسيدات

شهدت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات بين منتخبي نيوزلندا والنرويج ظهر اليوم الخميس حدثًا تاريخيًا.

وحقق منتخب نيوزلندا الفوز على نظيره منتخب النرويج بنتيجة 1-0 في المباراة الافتتاحية للنسخة التاسعة من البطولة.

وهذا هو أول انتصار لمنتخب نيوزلندا في تاريخه ببطولة كأس العالم للسيدات، إذ خاض من قبل 15 مباراة على مدار مشاركاته السابقة، لم يتمكن من الفوز في أي منها.

فعلى مدار 5 نسخ سابقة، خاض منتخب نيوزلندا 15 مباراة، حقق 3 تعادلات، وتلقى 12 هزيمة، قبل أن يدوّن الانتصار الأول له في المشاركة السادسة بالبطولة.

وتقام بطولة كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزلندا خلال الفترة من اليوم وحتى 20 أغسطس المقبل.

نيوزلندا تصعق النرويج بهدف

وانتهى الشوط الأول من مباراة نيوزلندا والنرويج بالتعادل السلبي، بينما شهد الشوط الثاني هدف المباراة الوحيد.

وسجلت هانا ويلكنسون هدف الفوز للمنتخب النيوزيلندي في الدقيقة 48، أي بعد 3 دقائق على انطلاق الشوط الثاني.

وأحرزت ويلكنسون الهدف إثر تمريرة لعبتها جاكي هاند من الناحية اليمنى، وتغلبت ويلكنسون على مدافعتين من المنتخب النرويجي لتضع الكرة في المرمى.

وأهدر المنتخب صاحب الأرض فرصة مضاعفة النتيجة أمام نظيره النرويجي، المتوج سابقًا بلقب البطولة، حيث أضاعت ريا بيرسيفال ضربة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 90 بعدما سددت الكرة في العارضة.

وكانت أبرز فرص المنتخب النرويجي في المباراة عن طريق فريدا مانوم في الدقيقة 58 وجورو ريتن في الوقت بدل الضائع للمباراة.

اقرأ أيضًا: تصنيف فيفا للمنتخبات.. السعودية تتراجع والأرجنتين تحتفظ بالصدارة

وكان المنتخب النيوزيلندي هو الأفضل في المباراة أمام نظيره النرويجي، الفائز بلقب مونديال السيدات عام 1995.

ويعتبر الفوز في مباراة اليوم دافعًا قويًا للمنتخب النيوزيلندي قبل مباراتيه التاليتين في المجموعة الأولى أمام منتخبي الفلبين وسويسرا.

كما يمثل الانتصار دافعًا إضافيًا لنجاح البطولة على المستوى الجماهيري؛ علما بأن المباراة اليوم شهدت حضور 42 ألف و137 مشجعا ومشجعة في المدرجات.

وفي المقابل، كانت الهزيمة جرس إنذار مبكر للمنتخب النرويجي بقيادة لاعبته آدا هيجربيرج الفائزة سابقا بجائزة أفضل لاعبة في العالم، والتي عادت لصفوف الفريق في العام الماضي لكنها لم تستطع قيادته لاجتياز الاختبار الأول اليوم في النسخة التاسعة من البطولة.