رئيس جمهورية قرغيزستان يزور المسجد النبوي

قام الرئيس صادير جباروف، رئيس جمهورية قرغيزستان، اليوم الخميس، بزيارة المسجد النبوي.

وأدى رئيس جمهورية قرغيزستان، الصلاة في المسجد النبوي، وشَرُف بالسّلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية، الدكتور سلطان بن منيع الله المطيري، وقائد قوة أمن المسجد النبوي، العقيد متعب بن نعيمان البدراني، وعدد من المسؤولين.

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