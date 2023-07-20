لإعداد جيلٍ يعي أهمية الآثار.. هيئة التراث تستعد لإطلاق فعاليات “المكتشف الصغير”

أعلنت هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة، اليوم الخميس، عن استعداداتها لإطلاق أحداث فعالية "المكتشف الصغير" وذلك ضمن مبادرة المكتشف الصغير التي أطلقها الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة.

وأطلق الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، مبادرة المكتشف الصغير في شهر مارس من عام 2022، بهدف إعداد جيل يعي أهمية الآثار ويشارك في عمليات التنقيب عن الآثار في السعودية.

مراحل فعالية "المكتشف الصغير"

وأوضحت هيئة التراث، أن الفعاليات تنقسم إلى مرحلتين، الأولى منها تستهدف الأطفال من سن 6 سنوات إلى 12 عاماً، على أن تقام في 10 مناطق بالمملكة.

وتتضمن فعاليات وأنشطة، ومن بينها الإرشاد حول طرق الكشف عن الآثار واستخراجِها وتوثيقِها وترميمِها، وحفظ المقتنيات الأثرية باستخدام أسس علمية مُبسّطة، ومصحوبةٍ بوسائل امتاعٍ وتسلية، لبناء علاقة بين الطفل والآثار، وربطِه بتاريخه، وتنمية روح العمل الجماعي لدى الأطفال.

تبسيط علم الآثار للأطفال

وتقدم مشاهد تمثيلية عبر ركن "كان ياما كان" بهدف تبسيط علم الآثار لدى الأطفال وتعزيز أهمية المواقع الأثرية في السعودية في نفوس الأطفال المشاركين في الفعالية.

وعبر نظارات الواقع الافتراضي سيعرض للأطفال في ركن "النظارات التفاعلية" صورةً ثلاثية الأبعاد لخريطة المملكة، ليتعرّف من خلالها على المواقع الأثرية، حتى يعرف أماكن وأسماء هذه المواقع، كما يهدف إلى تعميق الأثر العلمي المرتبط بمجال التنقيب عن الآثار.

وفي ركن "طبقات الأرض" سيتعرف الأطفال على البنية الداخلية لطبقات أرض الموقع الأثري وتعاقبها، وذلك عبر محاكاة طبقات التربة باستخدام الصلصال وتدرجات اللون البُني ليفهم الأطفال طريقة عمل عالم الآثار وما يراه في طبقات الأرض أثناء عملية التنقيب.

محاكاة التنقيب وترميم الآثار

أما ركن "محاكاة التنقيب" فيتيح للأطفال تطبيقاً عملياً للتنقيب الأثري في مواقع أثرية افتراضية، وهي عبارة عن مواقع صغيرة مُحاكية للمواقع الحقيقية المُوزَّعة بأنحاء المملكة، وترتكز فكرة المحاكاة على تعليم الأطفال كيفية الكشف عن الآثار، واستخراجها بالأدوات الحقلية المتخصصة.

وليتعرف الأطفال على طريقة صيانة وترميم اللقى الأثرية، فهناك ركن "تسجيل الآثار" الذي يقوم خلاله الأطفال باستخدام أدوات مماثلة للتي يستعملها علماء الآثار في عملية نقل وحفظ الآثار.

وتشمل المرحلة الأولى ركن "أشبع فضولك عن الآثار" لإتاحة الفرصة لهم للاستفسار عن الاكتشافات الأثرية في المملكة، ويتواجد مختص في الآثار للرد على أسئلتهم، ثم ينتقل الأطفال إلى ركن "أكتب اسمك بالخط المُسنَد" لمعرفة الخطوط التي استخدمت في العصور القديمة، وسيكون هناك منطقة التصوير لصنع ذكرى مميزة للطفل.

المرحلة الثانية من "المكتشف الصغير"

المرحلة الثانية من مبادرة "المكتشف الصغير" التي أطلقتها هيئة التراث، تستهدف الفئة العمرية من 13 إلى 17 سنة.

وتتضمن رحلات مدرسية ميدانية لمواقع أثرية في المملكة، وتشمل أنشطة خلال تلك الرحلات بهدف تعريفهم بتاريخ المواقع الأثرية الست التي تشملها تلك المرحلة.

وتوفر الهيئة شرح للأطفال عن طريق خبراء الآثار في المواقع التاريخية والأثرية بهدف تعريفهم بأهميتها وأبرز الأحداث التي شهدتها والعمق الحضاري للمملكة، وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب من خلال التعرّف على تاريخ الوطن، وقيمته الأثرية.