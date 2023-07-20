السومة يتنازل عن مستحقاته لدى الأهلي من أجل العربي

بات في حكم المؤكد رحيل السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، متجهًا نحو العربي القطري.

ولعب السومة الموسم الماضي في صفوف العربي القطري على سبيل الإعارة من الأهلي.

وعاد السومة إلى الأهلي بنهاية الموسم الماضي، لكن النادي السعودي استبعد المهاجم السوري من قائمة الفريق التي سافرت لخوض معسكر تدريبي بالنمسا، يعني خروجه من الحسابات الفنية للفريق في الموسم الجديد 2023-2024.

السومة يتنازل عن مستحقاته

وذكر تقرير نشرته صحيفة "الرياضية" اليوم الخميس أن السومة وقع على مخالصة مالية مع النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضافت الصحيفة أن السومة تنازل عن مبلغ مليون ونصف المليون دولار هي المتبقي للاعب السوري من مستحقات مالية سابقة مع النادي، كما تنازل عن رواتبه المتبقية في العام الأخير من عقده للموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن السومة سيغادر خلال يومين إلى قطر، من أجل التوقيع رسميًا على عقود انضمامه إلى العربي القطري في صفقة بيع نهائي.

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ويمتد عقد السومة مع الأهلي حتى صيف 2024، ما يعني أن الموسم المقبل كان الأخير في عقد اللاعب صاحب الـ35 عامًا، وبالتالي يمكنه التوقيع لأي نادٍ مجانًا في يناير المقبل.

لكن الأهلي أراد الاستفادة من بيع السومة، ما دفعه لعرضه للبيع هذا الصيف.

ماذا قدم عمر السومة مع العربي القطري؟

وكان عمر السومة لعب الموسم الماضي معارًا إلى صفوف العربي القطري في صيف 2022 بعد أن هبط الأهلي إلى دوري "يلو" السعودي.

وقدم السومة موسمًا ناجحًا مع العربي في قطر، إذ لعب 27 مباراة في جميع المسابقات خلال الموسم المنصرم، وتألق بتسجيل 27 هدفا بمعدل هدف في كل مباراة، بخلاف تقديم 6 تمريرات حاسمة.

ونجح السومة في المساهمة بتحقيق بطولة الكأس للنادي القطري بعد غياب 30 عاما، فيما حصل الدحيل على لقب الدوري القطري.

جدير بالذكر أن السومة انضم إلى أهلي جدة في صيف 2014 قادما من القادسية الكويتي.

وتجدر الإشارة إلى أن السومة هو الهدّاف التاريخي للأهلي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.