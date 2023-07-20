وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي عدداً من قادة وفود المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة

عقد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فضل الإبراهيم، عدة اجتماعات ثنائية أثناء مشاركته في المنتدى السياسي الرفيع المستوى بالأمم المتحدة الذي تشارك فيه المملكة.

والتقى وزير الاقتصاد والتخطيط، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي يعقد في نيويورك بالولايات المتحدة.

كما التقى ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية للبلدان الأقل نموًّا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية رباب فاطمة، ومدير عام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، وورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبوليريك إيجر.



والتقى بوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية الدكتورة هالة السعيد، ووالمندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والدكتور محمد الحسن.

وخلال الاجتماعات الثنائية ناقش الإبراهيم آخر التطورات في مجالات التنمية المستدامة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص التعاون في إطار الجهود الدولية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



الجدير بالذكر أن المملكة تشارك في المنتدى السياسي رفيع لمستوى ضمن جهودها الهادفة إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال مشاريع ومبادرات رؤية المملكة 2030.