ديوان المحاسبة يُكرم أول عربي يحقق جائزة “وليام سميث” للمراجع الداخلي

كرّم رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، بمقر الديوان اليوم، عضو الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، فهر الجفري.

جاء ذلك، عقب حصول فهر الجفري، على جائزة "وليام سميث" للمراجع الداخلي المعتمد CIA، بأعلى مستوياتها كأول عربي يحقق الميدالية الذهبية للجائزة.

وأشاد العنقري، بالإنجاز الذي حققه الجفري، مؤكداً بأن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الوطنية المستمرة في شتى المجالات، ولاسيما مهنة المراجعة الداخلية التي أصبحت مطلباً أساسياً لتمكين القطاعات من تحقيق أهدافها.

إقرأ أيضًا: