لفتت أنظار العالم إلى مواهب المملكة.. جود الظافري: فخورة بوطني

حصدت جود بنت عبدالله الظافري، وهي طالبة في الصف السادس الابتدائي على المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني wamas 2023 التي أقيمت مؤخراً في تركيا.

وأصبحت جود، التي لفتت أنظار العالم إلى المواهب في المملكة، رمزاً للتميز والإبداع، وإنعكاساً لما وصلت إليه السعودية من تطور في نظام التعليم وتطوير المهارات واحتضان المبدعين والمتميزين.



وقالت جود البالغة من العمر 12 عاماً، إنها فخورة بكونها إحدى بنات هذا الوطن الشامخ، معربة عن اعتزازها بتمثيل طلاب وطالبات المملكة في المسابقة العالمية لحساب الذهني wamas 2023.

وأرجعت تفقوها في الرياضيات إلى الاهتمام الخاص في المدرسة وداخل الأسرة بها.

أهدت إنجازها إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

وأهدت جائزتها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، معربة عن آماله في أن تستضيف المملكة تلك المسابقة وتفوز بها على أرض السعودية.

ماسبقى الحساب الذهني

وأشارت إلى أن مسابقة الحساب الذهني عبارة عن عمليات حسابية ومهارات ذهنية دون استخدام الحواسيب.

من جانبه، اعتبر والدها الدكتور عبدالله الظافري، الاستقبال الذي حظيت به جود في مطار الملك عبدالله بجازان تكريماً بحد ذاته.

وثمن ما وصل إليه نظام التعليم في المملكة ومبادرات وبرامج رعاية الموهوبين وتنمية قدراتهم وتوفير البيئة المحفزة لهم من تقدم في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.