إدانة 17 شخص في قضية التلاعب بسهم دار الأركان وإلزامهم بدفع 1.2 مليار ريال

أصدرت لجنة المنازعات في الأوراق المالية اليوم الخميس قرارها القطعي بإدانة 17 مخالفاً لنظام السوق المالية في السعودية وفرض غرامة إجمالية بنحو 1.2 مليار ريال، وذلك لإدانته بإدخالهم أوامر بيع وشراء على سهم شركة دار الأركان بهدف التأثير في سعر السهم.

بدورها أوضحت هيئة السوق المالية، قرار لجان الفصل في المنازعات بإدانة 17 شخصاً وفرض غرامة مالية قدرها 1.196 مليار ريال سعودي، مشيرة إلى مخالفتهم إلى الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم مع عدد (خمسة) من مستثمرين، بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 1.196 مليار ريال سعودي وفرض غرامات مالية على المدانين تجاوزت 6 مليون ريال سعودي.

وأكدت هيئة السوق المالية على أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والنيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة.

غرامة قدرها 1.2 مليار ريال

وأدين 17 مخالفاً بالتلاعب والاحتيال عند تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري خلال فترتين؛ الفترة من تاريخ 27 أبريل 2017 حتى 23 يناير 2018، والفترة من تاريخ 18 فبراير 2018 حتى 31 مايو 2018. وتشكلت تداولاتهم تلاعبًا واحتيالًا وأدت إلى تشويه صورة الورقة المالية للشركة، وارتكبوا المخالفة عن طريق إدخال أوامر شراء وبيع للتأثير في سعر السهم والإغلاق عبر محافظهم الاستثمارية.

وقررت لجنة الاستئناف القطعي أن يدفع المدانون مبلغ إجمالي تجاوز 796 مليون ريال إلى حساب الهيئة، بالإضافة إلى تغريمهم ستة ملايين ريال، وفرض عقوبات أخرى عليهم، بما في ذلك المنع من التداول والإدارة المحافظ لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسنة. كما أصدر القرار قرارًا يلزم خمسة مستثمرين آخرين بدفع مبلغ إجمالي تجاوز 399 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية.

ملاحقة المتلاعبين

وأكدت الهيئة عزمها على ملاحقة المتلاعبين في السوق المالية، من خلال رصد تعاملاتهم ومراقبة حالات الاشتباه باستخدام وسائل تقنية متقدمة وفقًا لنظام السوق المالية.

وشددت على أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة وتتنسق مع الجهات الأمنية لتتبع أي شخص يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية. وتأتي هذه الإجراءات تحقيقًا لأهداف الهيئة في تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.