جراحة استمرت لـ 6 ساعات.. مستشفى شرورة العام ينهي معاناة مريض في العقد الثامن من عمره

أنهى فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب معاناة مريض في العقد الثامن من عمره، إذ نجح في إجراء جراحة استمرت لنحو 6 ساعات في مستشفى شرورة العام.

ونجح الفريق الطبي في إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 79 عاماً، كان يعاني من ضعف شديد في الأرجل والأيدي ومُقعد منذ 4 أشهر.

وكشفت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة نجران، أن الفحوصات والأشعة قبل الجراحة أظهرت وجود غضاريف عنقية ما بين الفقرات الرابعة والخامسة، والخامسة والسادسة، مع وجود تلف في النخاع الشوكي إثر الضغط عليه.

وأوضحت الصحة في نجران، أن الأشعة والفحوصات أكدت ضرورة التدخل الجراحية لإزالة الفقرة الخامسة والغضاريف ما بين الفقرات العنقية لإزالة الضغط عن النخاع الشوكي وتثبيت الفقرات من الأمام مع وضع فقرة اصطناعية بدل الفقرة الرابعة.

خرج المريض من المستشفى بعد اليوم الثالث من إجراء العملية الجراحية التي استغرقت نحو 6 ساعات، وهو الآن بصحة جيدة وبدأ بالحركة والمشي بمساعدة الأهل وتم تحويله إلى قسم العلاج الطبيعي لمتابعة حالته.

هذا وبلغ عدد الفحوصات المخبرية 180790 فحصاً بمستشفى شروره العام، فيما تم إجراء 21527 فحصاً إشعاعياً، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري2023م، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".