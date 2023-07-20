مركز الترميم بمكتبة الملك عبدالعزيز يعيد الحياة لأكثر من 3 آلاف مادة تراثية

أعلن مركز ترميم الوثائق والصور بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة، عن ترميم وتعقيم أكثر من 3 آلاف مادة علمية نادرة.

تتضمن المواد مجموعات من الصور والوثائق والخرائط والكتب النادرة والمخطوطات.

وتمكن المركز الذي أسس قبل 8 أشهر من ترميم صور نادرة لمدينة الدرعية القديمة، تمثل أطلال المدينة في مطلع القرن الرابع عشر الهجري ، ويبرز فيها بشكل كبير حالة الدرعية ووضعها، إضافة إلي ما يحيط بها من غابات النخيل الوارفة.

ورمم المركز 415 صورة نادرة لمدينة جدة، و117 كتابًا نادرًا، حيث تم ترميم الغلاف الجلدي والصفحات الداخلية، ومن أبرز الكتب التي تم ترميمها كتاب "مشعل المحمل" وهو كتاب نادر عن سير الحاج المصري برًّا، من تأليف محمد صادق بيك يحتوي على خريطة "سير المحمل" من القاهرة إلى مكة وإلى المدينة المنورة، ثم إلى القاهرة في العام 1881م.

كما تم ترميم مجموعة من العملات السعودية التي كانت تسمي إيصال الحج، تم إصدارها في 14 ذو القعدة 1372هـ الموافق 25 يوليو 1953م، حيث قامت مؤسسة النقد السعودي بإصدار ما عرف آنذاك بإيصالات الحجاج وطرحها للتداول، حيث بدأت بطرح فئة العشرة ريالات، والتي طبع منها خمسة ملايين إيصال كطباعة أولية كتب عليها عبارات متعددة باللغة العربية، واللغة الإنجليزية، لاقت استحسان وقبول الحجاج لخفه وزن الورقة.



في السياق، عقّم المركز 2235 خريطة نادرة وقيمة، تمهيدًا لترميمها وحفظها، ومن أبرزها: خريطة قارة أفريقيا وشبه الجزيرة العربية التي رسمها أبراهام أورتوليوس سنة 1570م ، وخريطة بطليموس التي تغطي شبه الجزيرة العربية عام 1564م، وخريطة جياكومو جاست لدي، الذي رسم خريطة في العام 1554م عبارة عن جزئين، الجزء الأول بين الهند وسيرلانكا في حين تبين الثانية أجزاء من جنوب الجزيرة العربية والمحيط الهندي ، إضافة إلى خرائط تعود لدلتا نهر النيل وقارة آسيا في عام 1799م وغيرها من مصادر التراث الثقافي الذي تقتنيه المكتبة.

اقرأ أيضا:

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تكشف عن مخطوطة نادرة في الموسيقى