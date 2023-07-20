ضبط 81 مخالفة داخل نطاق محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية

أعلنت إدارة الحماية التابعة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، الخميس، ضبط 81 حالة مخالفة جديدة للأنظمة داخل نطاق المحمية.

وشملت المخالفات الرعي الجائر بالإبل والأغنام، وقطع السياج، والدخول للأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح بذلك، وتراوحت قيمة المخالفات ما بين 500 و25 ألف ريال.

ضبط 81 مخالفة داخل نطاق #محمية_الإمام_تركي_بن_عبدالله_الملكية pic.twitter.com/yY6O0pS1Mm — هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية (@ITBA_SA) July 20, 2023

وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وتطبيق العقوبات النظامية.

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