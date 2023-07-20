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ضبط 81 مخالفة داخل نطاق محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية

20 يوليو 2023 · < 1 minutes
هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

أعلنت إدارة الحماية التابعة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، الخميس، ضبط 81 حالة مخالفة جديدة للأنظمة داخل نطاق المحمية.

وشملت المخالفات الرعي الجائر بالإبل والأغنام، وقطع السياج، والدخول للأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح بذلك، وتراوحت قيمة المخالفات ما بين 500 و25 ألف ريال.

وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وتطبيق العقوبات النظامية.

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