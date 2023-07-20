3 جوائز عالمية للمملكة في أولمبياد المعلوماتية الأوروبي للبنات

حققت المملكة العربية السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، 3 ميداليات عالمية في منافسات "أولمبياد المعلوماتية الأوروبي للبنات" 2023 EGOI، في نسخته الثالثة، والذي تستضيفه دولة السويد خلال الفترة من 15 - 21 يوليو 2023م، وذلك بمشاركة 189 طالبةً يمثلون 52 دولة.

وفازت الطالبة لين ماجد قنش (الصف الثالث الثانوي، من إدارة تعليم جدة) والتي تدربت 1862 ساعة بميدالية فضية، وحصدت الطالبة ريفال خالد الحازمي (الصف الأول الثانوي، من إدارة تعليم تبوك) والتي تدربت 1585 ساعة ميدالية برونزية، وحققت الطالبة جوري إبراهيم الجهني (الصف الثالث الثانوي، من إدارة تعليم المدينة المنورة) والتي تدربت 1862 ساعة تدريبية الميدالية البرونزية.

تفوق في المحافل والمسابقات الدولية

ونوهت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتورة آمال الهزاع بدعم القيادة الحكيمة لأبناء الوطن، الذي أثمر هذا التفرد والتفوق بين الدول المتقدمة في المحافل والمسابقات الدولية، مهنئة وزارة التعليم، والطلاب، وأسرهم، ومدارسهم، ومعلميهم، على ما تحقق من إنجاز، متمنيةً لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

وأشارت إلى دعم وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، الكبير والمتواصل لموهبة ولأبنائه الموهوبين والموهوبات من طلاب التعليم العام، وحرصه على توفيره كل الوسائل والإمكانات اللازمة لإنجاح الشراكة المثمرة بين الوزارة وموهبة، ونقلها إلى آفاق أرحب؛ من أجل تمكين الموهوبين السعوديين واعتلائهم منصات التتويج.

المملكة تستهدف الصدارة العالمية بمجال التعليم

وبينت الدكتورة الهزاع أن هذا الفوز يعكس الشراكة الإستراتيجية والمتكاملة، وتضافر الجهود بين موهبة وشركائها (وزارة التعليم، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" وشركائهما الإستراتيجيين) لتحقيق الإنجازات وحصد الجوائز العالمية، وتحقيق مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ومواصلة الطريق لجعل المملكة من بين الدول الـ20 الأولى في العالم تعليماً وتأهيلاً. وتأتي مشاركات المملكة ممثلة في مؤسسة "موهبة" ووزارة التعليم، في المسابقات والمحافل الدولية، ضمن رحلة كاملة ومنظومة متكاملة في مؤسسة موهبة، تسمى "رحلة الطالب الموهوب"، تضم عدة مبادرات، منها: فصول موهبة، وبرامج صيفية إثرائية، أكاديمية وبحثية، وبرامج تلمذة وابتكار والتحاق بالجامعات العالمية المرموقة. الجدير بالذكر أن هذه هي المشاركة الثانية للمملكة، حيث حققت في مشاركتها الأولى 3 ميداليات ليصبح عدد الميداليات التي في رصيدها 6 ميداليات.