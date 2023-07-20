“الجوازات” تستقبل الحالات الطارئة والإنسانية أثناء فترة تحديث “أبشر”

أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة والإنسانية عبر جميع إدارات جوازات المناطق والمنافذ الدولية.

يأتي ذلك في أثناء فترة التحديث التي ستتم على منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر" يوم غدٍ الجمعة 21 / 7 / 2023م من الساعة 12 صباحاً حتى 10 صباحاً.

ودعت "الجوازات" المستفيدين من خدماتها إلى إتمام إنجاز وتنفيذ خدماتهم بوقتٍ كافٍ قبل الموعد المحدد لتحديث الأنظمة والخدمات.

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